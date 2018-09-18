Мосгорсуд признал законным продление ареста участника "Артподготовки"*

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 16 октября ареста соратника запрещенного экстремистского движения "Артподготовка"* Станислава Мальцева по делу о подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мещанского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Олега Дмитриева оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — решила судья Наталья Коновалова.

Изначально Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом сообществе, в рамках которого Щербинский суд Москвы заключил под стражу соратников Мальцева — Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова. Все трое, по данным следствия, безработные, "имеют навыки конспирации" и участвовали в подготовке теракта в Москве.

Дмитриев при рассмотрении жалобы в четверг участвовал в процессе по видеоконференции из СИЗО "Бутырка". Он назвал обвинения в свой адрес необоснованными и незаконными.

"Обвинение в терроризме — это серьезное обвинение, мое задержание незаконно. Со мной семь месяцев не проводятся следственные действия, нет никаких доказательств вины, я считаю, что меня должны освободить в зале суда", — сказал он.

Интересы Дмитриева в суде представляет государственный адвокат — по назначению. Она поддержала доводы обвиняемого и просила отменить постановление о продлении его ареста.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.