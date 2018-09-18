Пожар в промзоне в Свердловской области ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Свердловские спасатели ликвидировали пожар на территории промзоны в Новоуральске, вспыхнувший ранее на площади порядка 500 квадратных метров, сообщает во вторник региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны Новоуральска загорелось неэксплуатируемое здание, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

"Три с половиной часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь в неэксплуатируемом строении на промплощадке Новоуральска. В 14:17 (12:17 мск) открытое горение было ликвидировано", – говорится в сообщении.

Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, добавили в ведомстве. По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет.