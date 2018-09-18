В Нижнем Тагиле трех полицейских поместили под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест троим сотрудникам полиции, проходящим по делу о смерти мужчины, сообщила РИА Новости консультант суда Наталья Зотина.

Как сообщалось ранее, 3 октября прошлого года в одной из нижнетагильских больниц скончался местный житель Станислав Головко. По словам адвоката Алексея Бушмакова, мужчина был доставлен в медучреждение из городского отдела полиции № 17, где находился, по информации юриста, с 27 по 30 сентября. По факту возбудили уголовное дело. Были задержаны трое сотрудников указанного отдела полиции – Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков. Им предъявили обвинение и арестовали их. В начале апреля райсуд выпустил обвиняемых под домашний арест. Однако позже облсуд вернул всех троих под стражу.

"Назначено судебное заседание на 22 октября. В отношении них (обвиняемых) изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", – сказала собеседница агентства.

Все обвиняемые проходят по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий".

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых призвал не делать однозначных поспешных выводов, предложив дождаться вердикта суда. По его словам, погибший Станислав Головко ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к разбойному нападению и более 10 раз – к административной ответственности. В отделение полиции, как уточнил представитель управления, его доставили, чтобы проверить на причастность к совершению кражи, а вызванная к нему бригада скорой помощи предоставила официальный документ о том, что он может находиться под стражей.