Прокурор попросил десять лет для экс-депутата ЗС Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Гособвинитель в Красногвардейском районном суде Петербурга попросил приговорить к 10 годам колонии экс-депутата городского законодательного собрания Светлану Нестерову, обвиняемую во взятках на 4,8 миллиона рублей, сообщает во вторник объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что в ходе следствия обвинение Нестеровой ужесточили со статьи о мошенничестве на "Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ". Бывшей народной избраннице грозит до 15 лет заключения со штрафом в 70 раз больше суммы взятки.

Как сообщает ОПС, во вторник завершились судебные прения по этому делу.

"Прокурор просил признать Нестерову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в 10 миллионов рублей. Сторона защиты просила оправдать", — говорится в сообщении.

Оглашение приговора назначено на 25 сентября.

По данным следствия, в 2013–2014 годах Нестерова получила от предпринимательницы Светланы Г. свыше 4,8 миллиона рублей за получение субсидий из городского бюджета за "выполнение общественно полезных программ на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга".

Как сообщало управление СК РФ по Санкт-Петербургу, в схеме участвовали помощники экс-депутата Вера Шишкина и Татьяна Китова, а также глава ряда фирм Светлана Гасанова. Впоследствии они пошли на сделку со следствием и получили условные сроки.

До возбуждения уголовного дела Нестерова была членом "Единой России", сейчас ее членство приостановлено.