Умерла еще одна пострадавшая при взрыве на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Женщина, которую госпитализировали с ранениями после взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

"Женщина, которую госпитализировали в ожоговый центр, скончалась 17 сентября", — сказал представитель ведомства.

На территории завода имени Я. М. Свердлова утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Для опознания тел погибших была назначена генетическая экспертиза. Шесть человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Четверых погибших уже похоронили, прощание с пятой жертвой взрыва состоится 19 сентября. Организацией похорон погибших сотрудников занимается предприятие, оно же берет на себя все затраты, связанные с погребением. Кроме того, семьям пострадавших будет оказана материальная помощь в полном объеме в соответствии с условиями Коллективного договора предприятия.

Родственники погибших получат по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования России. Также им будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, от администрации города Дзержинска семьи погибших получат по 100 тысяч рублей.

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.