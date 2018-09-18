В СЗФО за год выявили 14 тысяч нарушений антитеррора, заявил Патрушев

НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Более 2,5 тысячи должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения норм и требований антитеррористической защиты различных объектов и мест массового пребывания людей в Северо-Западном федеральном округе за год, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СЗФО.

"Имеются факты, свидетельствующие о пока еще недостаточно ответственном подходе отдельных руководителей организаций и учреждений к выполнению установленных требований по безопасности", — констатировал Патрушев.

"Так, в рамках проведенных региональными межведомственными комиссиями обследований антитеррористической защищенности объектов, территорий и мест массового пребывания людей выявлено почти 14 тысяч нарушений, к ответственности привлечено более 2,5 тысяч лиц", — сказал секретарь СБ.

Патрушев потребовал усилить контроль за реализацией в округе мер по противодействию терроризму и постоянно проводить анализ их эффективности.