В Башкирии мужчина получил условный срок за оправдание нацизма в соцсетях

КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Стерлитамакский городской суд Башкирии приговорил местного жителя к году лишения свободы условно за размещение в соцсетях материалов, оправдывающих идеи фашизма и нацизма, сообщает прокуратура республики.

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"… Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год", — говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2015-2016 годах мужчина под вымышленным именем зарегистрировался в социальной сети и размещал на находящейся в открытом доступе странице материалы, оправдывавшие идеи фашизма и нацизма.

"Согласно заключению эксперта, публикации содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии", — подчёркивает ведомство.

После возбуждения уголовного дела материалы были удалены.