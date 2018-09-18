РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости. Красноярский районный суд Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора местной школы после того, как на ребенка упали футбольные ворота, сообщает СУСК России по региону.
"В результате того, что директор школы длительное время не принимала мер к приведению ворот на площадке в состояние, соответствующее требованиям безопасности, во время игры на одного из детей упали незакрепленные в грунте металлические футбольные ворота", — сообщает следствие. Восьмилетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.
Приговором суда директору школы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.