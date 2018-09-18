Челябинскому экс-замминистра экономики обжаловали изменение меры пресечения

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на изменение меры пресечения бывшему первому замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, которому суд ранее изменил меру с содержания под стражей на домашний арест, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
В пятницу, 14 сентября, суд вынес постановление об изменении меры пресечения Бахаеву с заключения под стражей на домашний арест, отклонив ходатайство следователя о продлении ареста.
"Прокуратура области внесла апелляционное представление на постановление Центрального районного суда от 14 сентября… Прокуратура просит… удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемому Бахаеву на 2 месяца – до 19 ноября", — говорится в сообщении.
Кроме того, по мнению прокуратуры, доводы суда о том, что Бахаев желал заключить досудебное соглашение, что свидетельствует, по мнению суда, о намерениях сотрудничать со следствием, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Прокуратура поясняет, что до 14 сентября в прокуратуру не поступало ходатайство от Бахаева и его защитников о содействии в изобличении других соучастников. Также ущерб, причиненный государству в размере более 3 миллионов рублей Бахаевым и соучастниками, до настоящего времени не возмещен, добавляет прокуратура.
Апелляционное представление направлено прокуратурой региона в районный суд, откуда оно будет передано на рассмотрение в Челябинский областной суд, пояснили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры.