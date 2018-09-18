Челябинскому экс-замминистра экономики обжаловали изменение меры пресечения

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на изменение меры пресечения бывшему первому замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, которому суд ранее изменил меру с содержания под стражей на домашний арест, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

Центральный районный суд 21 июля вынес постановление об аресте Бахаева до 19 сентября, он обвиняется следователями ФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам дела, в 2017 году были осуществлены два платежа из областного бюджета, которые, по мнению следствия, были похищены Бахаевым. Следователь в суде заявил, что Бахаев совершал преступления в составе группы лиц, личности которых не установлены. Гособвинитель уточнил журналистам, что речь идет о выделении 3,8 миллиона рублей на российско-казахстанский форум 2017 года, который проходил в Челябинске.

В пятницу, 14 сентября, суд вынес постановление об изменении меры пресечения Бахаеву с заключения под стражей на домашний арест, отклонив ходатайство следователя о продлении ареста.

"Прокуратура области внесла апелляционное представление на постановление Центрального районного суда от 14 сентября… Прокуратура просит… удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемому Бахаеву на 2 месяца – до 19 ноября", — говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, постановление судьи районного суда является немотивированным и необоснованным. Так, в настоящее время следствием не установлены все лица, которым что-либо известно о преступной деятельности Бахаева, а также соучастники преступления, поэтому не исключено, что, оказавшись на свободе, Бахаев может информировать их о ходе следствия для воспрепятствования производства по делу, уточняется в сообщении.

Кроме того, по мнению прокуратуры, доводы суда о том, что Бахаев желал заключить досудебное соглашение, что свидетельствует, по мнению суда, о намерениях сотрудничать со следствием, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Прокуратура поясняет, что до 14 сентября в прокуратуру не поступало ходатайство от Бахаева и его защитников о содействии в изобличении других соучастников. Также ущерб, причиненный государству в размере более 3 миллионов рублей Бахаевым и соучастниками, до настоящего времени не возмещен, добавляет прокуратура.

Апелляционное представление направлено прокуратурой региона в районный суд, откуда оно будет передано на рассмотрение в Челябинский областной суд, пояснили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры.