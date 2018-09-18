В Твери более 30 человек отравились больничной едой

Больше 30 человек отравились больничной пищей в Твери

Больше 30 человек отравились больничной пищей в Твери

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Тридцать пациентов и два медработника отравились едой в больнице в Твери, возбуждено уголовное дело, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Больше 30 человек отравились больничной пищей. В Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и 2 медработников в областной клинической больнице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех диагностирована острая кишечная инфекция. Следователи допрашивают руководство и персонал больницы, пробы пищи направлены на исследование.