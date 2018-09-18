Задавившего пенсионерку в Петербурге водителя поместили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Суд в Петербурге отправил под домашний арест водителя внедорожника, который в минувшую субботу сбил насмерть пенсионерку и врезался в супермаркет в Курортном районе города, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее региональное УГИБДД сообщало, что в субботу около 17.25 на Нагорной улице в поселке Репино водитель автомобиля Infinity, отъезжая от парковки супермаркета, совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета. В результате ДТП пешеход погибла.

"Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерия Ковешникова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, домашний арест избран Ковешникову до 15 ноября, против избрания этой меры пресечения сам подозреваемый возражал, просил отпустить его под подписку о невыезде.

В ходе предварительного следствия установлено, что 15 сентября водитель Ковешников, управляя автомобилем Infinity QX60, следовал задним ходом по прилегающей территории у дома 1 по улице Нагорной в направлении к Зеленогорскому шоссе в поселке Репино.

После кратковременной остановки водитель возобновил движение вперед и совершил столкновение с автомобилем Mercedes Benz ML300 и наезд на пешехода, после чего совершил наезд на стену дома, сообщает ОПС.