ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Следователи опубликовали видео испытания самодельного взрывного устройства, изготовленного обвиняемыми в создании экстремистской ячейки Misanthropic division (запрещена в РФ) жителями Челябинска.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемые создали ячейку экстремистской организации Misanthropic division (ее деятельность запрещена решением Красноярского краевого суда от 17 июля 2015 года на территории РФ). Они изготавливали символику экстремистской организации и финансировали экстремистскую деятельность. Члены банды наносили свастику на памятники, посвященные победе в ВОВ, после чего публиковали фотографии об этом в интернете. Также обвиняемые изготовили взрывное устройство и выложили в интернет видео взрыва.

Кроме того, в августе 2016 года около одного из садовых товариществ Советского района областного центра двое из обвиняемых из чувств вражды к определенной социальной группе изрезали ножом мужчину без определенного места жительства. От нанесенных ран он погиб.

В сообщении говорится, что расследование в отношении четырех обвиняемых завершено. Челябинский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении них.

Согласно размещенному СК РФ на YouTube оперативному видео, в заброшенном здании двое людей в углу устанавливают взрывное устройство, после чего отходят на безопасное расстояние. Через несколько секунд раздается взрыв, после чего на видео показываются "ингредиенты" самодельного взрывного устройства. Далее появляется фотография четверых мужчин-обвиняемых, у которых лица закрыты масками.

По данным следствия, размещенное в интернете видео взрыва станет доказательством при рассмотрении уголовного дела в суде.

Следствие уточняло, что в зависимости от степени участия мужчин обвиняют в "организации и участии в деятельности экстремистской организации", "финансировании экстремистской деятельности", "приготовлении к незаконному изготовлению и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств", "вандализме, то есть осквернении иных сооружений в иных общественных местах, совершенном группой лиц, а равно по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти), "убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам идеологической, расовой ненависти или вражды и ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".