МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Москве ограбили актера Игоря Яцко — неизвестные списали с его банковской карты 400 тысяч рублей. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Артист сам обратился с заявлением в ОВД "Мещанский". Где и каким образом были украдены деньги, пострадавший не знает.

Заслуженный артист России, уроженец Саратова Игорь Яцко сыграл более 50 ролей в театре и кино. В его послужном списке картины "1814", "Русалка", "Доктор Живаго", "Белая гвардия", "ПираМММида".