Уральца осудили за поджог квартиры бывшей жены через дверной глазок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Первоуральский городской суд приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима Александра Вуколова, обвиняемого в поджоге квартиры своей бывшей супруги через глазок входной двери, сообщает во вторник региональная прокуратура.

По данным ведомства, 4 июня Вуколов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому своей бывшей сожительницы и поджег ее квартиру через отверстие в глазке входной двери.

"Вуколов, используя заранее приготовленный шланг, просунул его через отверстие поврежденного глазка входной двери вовнутрь квартиры бывшей сожительницы, после чего залил через шланг легковоспламеняющуюся жидкость и при помощи спичек поджог отверстие в глазке входной двери. Увидев, что за дверью в квартире пошел дым, Вуколов с места преступления скрылся", – говорится в сообщении.

Общая стоимость уничтоженного и поврежденного имущества, по информации прокуратуры, составила более 630 тысяч рублей. Уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений было рассмотрено в особом порядке, мужчина признал свою вину, добавили в ведомстве.

"Суд назначил Александру Вуколову наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре Свердловской области.