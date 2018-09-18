Уральца осудили за поджог квартиры бывшей жены через дверной глазок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Первоуральский городской суд приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима Александра Вуколова, обвиняемого в поджоге квартиры своей бывшей супруги через глазок входной двери, сообщает во вторник региональная прокуратура.
"Вуколов, используя заранее приготовленный шланг, просунул его через отверстие поврежденного глазка входной двери вовнутрь квартиры бывшей сожительницы, после чего залил через шланг легковоспламеняющуюся жидкость и при помощи спичек поджог отверстие в глазке входной двери. Увидев, что за дверью в квартире пошел дым, Вуколов с места преступления скрылся", – говорится в сообщении.
Общая стоимость уничтоженного и поврежденного имущества, по информации прокуратуры, составила более 630 тысяч рублей. Уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений было рассмотрено в особом порядке, мужчина признал свою вину, добавили в ведомстве.
"Суд назначил Александру Вуколову наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре Свердловской области.