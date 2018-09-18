СК возбудил дело после гибели горняка в шахте на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели горняка при обрушении в августе шахты "Северопесчанская" (входит в "УГМК-Холдинг") в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.

Обрушение на горизонте "минус 255 метров" шахты "Северопесчанская" в городе Краснотурьинске произошло 15 августа, в результате ЧП погиб один человек.

По данным прокуратуры, в нарушение Трудового кодекса при возникновении аварийной ситуации работы остановлены не были, работники были допущены к производству работ при наличии нарушений требований безопасного их выполнения.

"По результатам проверки прокуратура направила материалы… в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас прокуратура Краснотурьинска проводит проверку соблюдения руководством ОАО "Богословское рудоуправление" (принадлежит УГМК) законодательства об охране труда, по результатам которой будет дана оценка полноте принимаемых предприятием мер к предупреждению несчастных случаев на производстве.