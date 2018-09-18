В Волгоградской области девочка погибла от удара током, коснувшись фонаря

ВОЛГОГРАД, 18 сен – РИА Новости. Девятилетняя девочка в Волгоградской области попыталась убрать уличный фонарь, который сорвало порывом ветра с крыши дома, и получила смертельный удар током, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, сильный ветер снес крышу одного из домов в станице Староаннинская Волгоградской области вечером в понедельник. В доме в этот момент находилась только девятилетняя девочка с младшим братом, их мать занималась домашним хозяйством. Вместе с крышей сорвало и уличный фонарь.

"Девочка вышла на улицу и самостоятельно попыталась приподнять его с земли и переложить в сухое место, взяла ладонью корпус с проводами, в результате чего получила сильнейший разряд электрическим током. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении СУСК РФ по Волгоградской области.