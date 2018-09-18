В Калмыкии два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля, за рулем которого, по предварительным данным, была женщина в состоянии алкогольного опьянения, и микроавтобуса в Калмыкии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло в понедельник вечером на 105-м километре федеральной автодороги Р22 "Каспий". По предварительной версии полиции, 51-летняя местная жительница – водитель ВАЗ-21099 — в состоянии алкогольного опьянения выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пассажирским микроавтобусом Mercedes.

"В результате в районную больницу были доставлены с телесными повреждениями пассажир микроавтобуса — 65-летняя жительница Малодербетовского района, а также водитель легкового автомобиля", — говорится в сообщении.

По факту ДТП организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.