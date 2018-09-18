"Угольная" прокуратура выявила 25 нарушений на шахте "Юбилейная" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 18 сен — РИА Новости. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (так называемая "угольная" прокуратура) выявила многочисленные нарушения в работе ООО "Шахта "Юбилейная", директору внесено представление об их устранении, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности проходила в августе и сентябре.

"Всего в ходе проверки выявлено 25 нарушений закона, по которым прокурором вынесено 11 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Директору ООО "Шахта "Юбилейная" внесено представление об устранении выявленных нарушений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, три здания на предприятии эксплуатируются без заключения экспертизы промышленной безопасности, в штате работников опасного производственного объекта не хватает более 180 человек.

Как выяснила прокуратура, на предприятии нет журналов поверки средств измерений, входящих в состав модульных дегазационных установок, не производится их еженедельный осмотр. По 27 горным выработкам не проведены научно-исследовательские работы с оценкой несущей способности анкеров, коррозионного износа и работоспособности.

"Горные мастера участка аэрологической безопасности не обследуют закрепленные за ними маршруты. Четыре работника электромеханической службы были допущены к выполнению работ без проведения внепланового инструктажа при перерыве в работе более 30 дней. Нарушается и режим отдыха", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что все материалы и акты реагирования находятся на рассмотрении.

Шахта "Юбилейная" — одно из старейших предприятий угольной отрасли Кузбасса (работает с 1966 года), находится в Новокузнецке. В 2007 году на ней произошел взрыв метана, в результате которого погибли 39 горняков. Ранее шахта входила в состав ПО "Гидроуголь", затем — филиал ОАО ОУК "Южкузбассуголь" компании Evraz Group, в феврале 2013 куплена ЗАО "ТопПром".