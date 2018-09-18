Паводковая ситуация в Приморье стабилизировалась

Здание, затопленное в результате паводка, в Приморье

Здание, затопленное в результате паводка, в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Спад уровня воды отмечается на реках Приморского края, где после тайфунов затопило населенные пункты, сообщает Примгидромет.

"На реках Приморского края паводковая ситуация стабилизировалась, отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка, Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе. Остальные реки в берега", — говорится в сообщении.

Водность большинства рек остается повышенной — в 3,2-5 раз выше средних многолетних значений.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни на реках края продолжится спад уровня воды, поймы будут освобождаться от подтоплений. Опасных явлений не ожидается.

Из-за тайфуна "Сулик" в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.