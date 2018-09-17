В Подмосковье завели дело после падения женщины с дочкой с третьего этажа

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения женщины с трехлетней дочкой, спускавшихся по простыням из окна с высоты третьего этажа в Орехово-Зуево, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.

Как ранее информировал СК, женщина со своей малолетней дочерью сорвалась с высоты третьего этажа, спускаясь по простыне из окна квартиры в Орехово-Зуево Московской области.

По данным следствия, девушка со своим супругом и ребенком пришла в гости к знакомому, где молодые люди стали распивать спиртные напитки. Через некоторое время мужчины покинули квартиру, закрыв девушку с ребенком в доме. Когда супруг вернулся в квартиру, дверь оказалась заперта, женщина не смогла открыть ее изнутри, между супругами произошла ссора, и девушка решила покинуть квартиру через окно, отмечает СК.

По данным ведомства, установлено, что у женщины помимо пострадавшей дочери есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту госпитализации 25-летней девушки и её малолетней дочери в городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"…В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также другим контролирующим органам", — говорится в сообщении.