В Подмосковье завели дело после падения женщины с дочкой с третьего этажа

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения женщины с трехлетней дочкой, спускавшихся по простыням из окна с высоты третьего этажа в Орехово-Зуево, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.
По данным следствия, девушка со своим супругом и ребенком пришла в гости к знакомому, где молодые люди стали распивать спиртные напитки. Через некоторое время мужчины покинули квартиру, закрыв девушку с ребенком в доме. Когда супруг вернулся в квартиру, дверь оказалась заперта, женщина не смогла открыть ее изнутри, между супругами произошла ссора, и девушка решила покинуть квартиру через окно, отмечает СК.
По данным ведомства, установлено, что у женщины помимо пострадавшей дочери есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.