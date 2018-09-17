В Благовещенске пьяный водитель напал на инспектора ДПС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Пьяный пассажир автомобиля напал на инспектора ДПС в Благовещенске, когда тот остановил машину, водитель которой также был нетрезв, СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает ведомство.
"Во время разбирательства из данного автомобиля вышел пассажир, который также находился с признаками алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно, пытался схватить сотрудника за форменную одежду. На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал, нанес инспектору удар в лицо", — сообщает УМВД по региону.
Успокоить агрессивного пассажира смог только прибывший на подмогу еще один наряд ДПС, в отношении мужчины "в соответствии с законом о полиции применены физическая сила и спецсредства".
"В отношении жителя Благовещенска возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти", — сообщает СК РФ.
Видео нападения также появилось в интернете.