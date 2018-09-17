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Происшествия

В Благовещенске пьяный водитель напал на инспектора ДПС

(обновлено: 19:33 17.09.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник ДПС. Архивное фотоСотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Пьяный пассажир автомобиля напал на инспектора ДПС в Благовещенске, когда тот остановил машину, водитель которой также был нетрезв, СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает ведомство.

Работа сотрудников ОМОН Зубр
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Подробности происшествия приводит УМВД по Амурской области. По данным полиции, сотрудники ДПС в микрорайоне Благовещенска остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения, как отмечают правоохранители, "у него имелись явные признаки опьянения".

"Во время разбирательства из данного автомобиля вышел пассажир, который также находился с признаками алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно, пытался схватить сотрудника за форменную одежду. На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал, нанес инспектору удар в лицо", — сообщает УМВД по региону.

Успокоить агрессивного пассажира смог только прибывший на подмогу еще один наряд ДПС, в отношении мужчины "в соответствии с законом о полиции применены физическая сила и спецсредства".

Автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Водитель привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, автомобиль помещен на штрафстоянку. Материалы о причинении полицейскому телесных повреждений были переданы в следственные органы.

"В отношении жителя Благовещенска возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти", — сообщает СК РФ.

Видео нападения также появилось в интернете.

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