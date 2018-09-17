Эксперты оценили стоимость переброски морской воды к "Крымскому Титану"

АРМЯНСК (Крым), 17 сен — РИА Новости. Возможная реализация проекта переброски морской воды к кислотонакопителю завода "Крымский Титан" в Армянске, являющегося, по мнению властей, источником вредных выбросов в атмосферу, потребует около 1 миллиарда рублей, сказал заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Андрей Лисовский.

"Что касается декларируемых мероприятий по строительству водовода из Каркинитского залива, с технической точки зрения это насосная станция и трубопровод порядка 10 километров … Сейчас экспертное сообщество и органы власти пока не продекларировали влияние морской воды (17 г/литр) на кислотную среду кислотонакопителя. Также надо учитывать стоимость проекта – порядка 1 миллиарда рублей, необходимо наличие данного ресурса", — сказал Лисовский в ходе выездного заседания парламентского комитета в городе Армянске.

По словам Лисовского, реализация проекта займет от 6 до 16 месяцев, в зависимости от условий объявления ЧС по процедурам закупок и прохождения экспертных оценок.

Предприятие из-за перекрытия Украиной воды, поступавшей в Крым по Северо-крымскому каналу, стало потреблять примерно вдвое меньше воды (сегодня используются подземные источники), и как следствие существенно уменьшило водоотведение, в том числе в кислотонакопитель завода, отметил Лисовский. Это, а также сильная засуха летом 2018 года, стало причиной ухудшения экологической обстановки в регионе.

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