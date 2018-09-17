ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Следствие проверяет информацию в СМИ о том, что восьмилетнему школьнику в Тульской области отрезало пальцы рук на неисправной карусели, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации 17 сентября 2018 года было установлено, что 1 сентября 2018 года восьмилетнему мальчику отрезало пальцы рук на неисправной карусели в поселке Партизан Узловского района Тульской области", — говорится в сообщении.

Следствие проверяет изложенную в СМИ информацию и устанавливает обстоятельства произошедшего.