В оренбургском селе загорелись жилые дома

УФА, 17 сен — РИА Новости. Огонь от крупного возгорания сухой травы близ трех поселков в Оренбуржье перекинулся на жилые дома одного из сел, сообщает управление МЧС по региону.

По последним данным МЧС, в настоящее время очаги степного пожара действуют в районе поселков Рысаево, Идельбаево и Сарбаево. Сообщалось, что огонь перекинулся на постройки села Сарбаево, где уже огнем повреждены 11 нежилых строений. Идет эвакуация населения поселков Сарбаево и Рысаево.

Ранее ведомство информировало, что утром в понедельник загорелась сухая трава близ поселка Рысаево в городе Медногорск. Из-за угрозы распространения огня на поселки Рысаево и Идельбаево для эвакуации населения подготовлены семь временных пунктов размещения и автобусы. Из-за сильного задымления ухудшилась видимость на дорогах, дорожники временно закрывали часть участка трассы Каменноозерное-Медногорск.

"Происходит горение двух жилых домов в населенном пункте Сарбаево, всего огнем повреждены 18 строений, площадь пожара уточняется. В 16.40 (мск) запланирован выезд аэромобильной группировки из Башкирии в составе 30 человек и 6 единиц техники", — сообщает областное МЧС.