Школьник в Пензе, обвиняемый в смерти подростка, помещен под домашний арест

САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы в понедельник отправил под домашний арест школьника, обвиняемого в избиении до смерти студента местного колледжа, сообщила РИА Новости в СУСК региона.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 14 сентября в Пензе произошла драка между 16-летним студентом колледжа и 15-летним десятиклассником, в результате которой утром 15 сентября студент скончался. Во время драки, причиной которой, по всей видимости, стала девушка, со стороны подозреваемого были другие подростки, но, предварительно, они не избивали потерпевшего.

СУСК по региону уточнило, что школьник задержан, он обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

"Судом избрана мера пресечения обвиняемому в виде домашнего ареста сроком до 15 ноября", — сказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.