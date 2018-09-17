Следователи задержали подозреваемого в гибели пензенского подростка

САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости. Следователи задержали пензенского школьника, которому предъявили обвинение в избиении до смерти студента местного колледжа, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 14 сентября в Пензе произошла драка между студентом колледжа и учеником десятого класса школы, в результате которой утром 15 сентября студент скончался. Во время драки, причиной которой, по всей видимости, стала девушка, со стороны подозреваемого были другие подростки, но, предварительно, они не избивали потерпевшего. По данным прокуратуры, подозреваемый до 2017 года состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

"Пятнадцатилетний несовершеннолетний был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшему подростку было 16 лет.