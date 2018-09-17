МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Семья, в которой мать с трехлетним ребенком сорвалась с высоты третьего этажа в Орехово-Зуево, спускаясь по простыням, ранее состояла на учете в органах опеки, в ближайшее время с родителями ребенка будет проведена профилактическая беседа, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Как ранее сообщал СК, женщина со своей малолетней дочерью сорвались с высоты третьего этажа, спускаясь по простыне из окна квартиры в Орехово-Зуево Московской области.

"В настоящий момент жизни девочки и мамы ничто не угрожает. Семья ранее состояла на учете в органах опеки, но в данный момент к ним претензий нет. Ребенок проживает в нормальных условиях, ни в чем не нуждается, стоит в очереди на получение места в детском саду, чтобы мама смогла выйти на работу. Надеюсь, что девочка и мама быстро поправятся после полученных травм, супруги помирятся, и ситуация разрешится благополучно", — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, слова которой приводятся в сообщении.

В ближайшее время с родителями будет проведена профилактическая беседа. Семья будет находиться под наблюдением органов опеки и попечительства, уточнили в пресс-службе.

По информации органов опеки и попечительства городского округа Орехово-Зуево, мама с ребенком 2015 года рождения хотела покинуть квартиру, спустившись по связанным простыням, скрываясь от приревновавшего мужа. Со слов матери, сцена ревности разыгралась, когда семья праздновала день города в квартире друга мужа. Через некоторое время мужчины ушли продолжать праздник на улице, закрыв маму с ребенком дома. Через некоторое время муж вернулся один. Поскольку дверь была закрыта, он заподозрил жену в измене. Мама с малышкой на руках не нашла лучшего способа избежать гнева мужа, как сбежать через окно на связанных простынях. Примерно на уровне третьего этажа она сорвалась вместе с ребенком, уточнили в пресс-службе.