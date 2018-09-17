Опубликованы фотографии с места убийства бизнесмена Бадри Шенгелии

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал серию фотографий с места убийства известного предпринимателя Бадри Шенгелии.

На фотографиях, которые опубликованы в официальной странице СК РФ в Twitter, виден автомобиль Mercedes с номером А888УВ47. У иномарки прострелена передняя дверь со стороны пассажира, также от выстрелов разбиты оба стекла на противоположной стороне машины. Внутри салона находится тело мужчины в синей куртке.

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего Бадри Шенгелии. Он был обстрелян в своем "Мерседесе" неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля.



На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства pic.twitter.com/WYen1sB5b7 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 сентября 2018 г.

​Ранее управление СК по Ленинградской области сообщало, что в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области был обнаружен Mercedes, в котором находилось тело водителя с многочисленными огнестрельными ранениями. По предварительным данным, погибшим является 53-летний Шенгелия. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время установлены личности очевидцев убийства предпринимателя, с ними работают следователи.

В 2001 году уроженец Грузии Бадри Шенгелия был осужден городским судом Петербурга за мошенничество. Он был освобожден от наказания по состоянию здоровья, а потом оправдан.

В 2006 году Шенгелию задержали по подозрению в ряде рейдерских атак по всему Северо-Западу. До суда дошел только эпизод о захвате здания ООО "Стройдизайн" стоимостью 35 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия он полностью признал вину и возместил потерпевшим ущерб. 5 февраля 2008 года суд признал Шенгелию виновным, он получил два года и девять месяцев колонии общего режима.

С апреля 2009 года Шенгелия выступал главным свидетелем на суде по делу Владимира Барсукова (Кумарина), которого в СМИ называют лидером Тамбовской ОПГ. Также он являлся свидетелем по делу экс-главы управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, в апреле 2018 года приговоренного к 13 годам колонии за взятки.