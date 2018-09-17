Подозреваемый в гибели пензенского подростка стоит на учете в ПДН

САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский школьник, ставший подозреваемым по делу об избиении до смерти сверстника, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 14 сентября в Пензе произошла драка между 16-летними студентом местного колледжа и учеником десятого класса школы, в результате которой утром 15 сентября студент скончался. Во время драки, причиной которой, по всей видимости, стала девушка, со стороны подозреваемого были другие подростки, но, предварительно, они не избивали потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

"Прокуратура Ленинского района Пензы организовала проверку деятельности органов системы профилактики в отношении несовершеннолетнего (подозреваемого), состоящего на профилактическом учете в ПДН, и проверяет работу образовательной организации, в которой учился этот участник инцидента", — сказала собеседница агентства.