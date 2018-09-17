На складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на площади около 1,3 тысячи квадратных метров в ангаре с материалами для производства пластиковых бассейнов в Ленинском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 15.04 объявлена ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщил, что в поселке "Совхоз имени Ленина" горит кровля ангара, внутри которого находятся материалы для производства пластиковых бассейнов. В 14.28 пожар удалось локализовать. Борьбу с огнем вели более 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.