Экс-главу Минстроя Карелии арестовали по делу о мошенничестве с НДС

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сен – РИА Новости. Петрозаводский городской суд арестовал до 29 октября экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца по обвинению в мошенничестве с НДС в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда.

Соответствующее решение в понедельник вынесла судья Марина Носова после рассмотрения ходатайства следователя. Уголовное дело возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября, на 1 месяц и 18 дней", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Матвиец с 2013 по 2016 году руководил компанией "Карелэнергоресурс", которая в налоговой декларации указала ложные сведения об оказании услуг по приобретению ресурсов от коммерческих предприятий. Однако фактически поставки осуществлялись у индивидуальных предпринимателей, которые не являлись плательщиками налога на добавочную стоимость, отмечает следствие.

Ущерб, по предварительным данным, составил 3,5 миллиона рублей. Дело расследует следственное управление МВД Карелии.

Матвиец занимал должность министра строительства, ЖКХ и энергетики с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года.