В Ульяновской области завели дело после смерти ребенка в больнице

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью девятилетнего мальчика после операции в ульяновской больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

По информации Минздрава Ульяновской области, 10 сентября ребенок поступил в Барышскую районную больницу с признаками аппендицита. В этот же день был экстренно прооперирован, но послеоперационное течение болезни было тяжелым.

Тринадцатого сентября, когда мальчику стало хуже, повысилась температура и началась рвота, на "скорой" он был доставлен в областную детскую клиническую больницу. Несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти пациента не удалось, мальчик скончался 14 сентября. По предварительной информации минздрава, причиной смерти стал абдоминальный сепсис.

"Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), в связи со смертью девятилетнего мальчика в ульяновской областной детской клинической больнице", — говорится в сообщении.

По данным СК, в настоящее время следователями изъята медицинская документация, проводятся допросы сотрудников и пациентов учреждения здравоохранения.