В Московской области локализовали возгорание на складе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возгорание на складе с материалами для производства пластиковых бассейнов в Ленинском районе Московской области удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В поселке "Совхоз имени Ленина" горит кровля ангара, внутри которого находятся материалы для производства пластиковых бассейнов. В настоящее время площадь пожара составляет 1,25 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 14.28 пожар удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут более 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.