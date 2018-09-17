В Сочи найден подросток, добравшийся автостопом из Кузбасса

КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Кузбасские полицейские с помощью коллег из Краснодарского края выяснили местонахождение без вести пропавшего подростка, который, как оказалось, добрался до Сочи, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, 15-летний житель Тяжинского района Кемеровской области пропал ещё в июле. Родственники заявили в полицию, что он ушел из дома и не вернулся, а также перестал отвечать на телефонные звонки. Полицейские организовали поиски по всему Кузбассу, ориентировки на подростка разместили в местных СМИ и направили во все регионы России.

"Накануне в результате оперативно-поисковых мероприятий юный кузбассовец был обнаружен местными полицейскими в Сочи. Молодой человек пояснил, что добрался до города автостопом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьника поместили для реабилитации в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД по Краснодарскому краю. Вскоре сотрудники полиции доставят его домой, заверили в ведомстве и поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках мальчика.