Ветеринара из Волгограда будут судить за незаконные исследования

ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выяснило, что ветеринар, на которого пожаловались жители Волгограда из-за гибели животных, использовала рентгеновский аппарат незаконно, протокол направлен для рассмотрения в суд, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В отношении Сахаровой Е.Б. …в части эксплуатации рентгеновского аппарата без разрешительных документов на данный вид деятельности управлением было проведено административное расследование… был установлен факт наличия рентгеновского аппарата и проведение рентгеновского исследования без санитарно-эпидемиологического заключения на эксплуатацию источники ионизирующего излучения", — сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в отношении Сахаровой составлен протокол об административном нарушении, который направлен в суд для рассмотрения.