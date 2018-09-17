Ветеринара из Волгограда будут судить за незаконные исследования

ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выяснило, что ветеринар, на которого пожаловались жители Волгограда из-за гибели животных, использовала рентгеновский аппарат незаконно, протокол направлен для рассмотрения в суд, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзор обратились жители Волгограда с жалобами на действия ИП Сахаровой Е.Б. Люди жаловались на некачественное оказание услуг, неверные диагнозы, из-за чего наступала смерть животных. В соцсети "Вконтакте" клиенты данного ветеринара создали группу, в которой они собирали все жалобы на нее. Как сообщала Валентина Грогорян РИА Новости, Сахарова на дому делала рентгеновские снимки лапки ее попугая, которые проявляла в ванной, а за свои услуги взяла 17 тысяч рублей.

"В отношении Сахаровой Е.Б. …в части эксплуатации рентгеновского аппарата без разрешительных документов на данный вид деятельности управлением было проведено административное расследование… был установлен факт наличия рентгеновского аппарата и проведение рентгеновского исследования без санитарно-эпидемиологического заключения на эксплуатацию источники ионизирующего излучения", — сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в отношении Сахаровой составлен протокол об административном нарушении, который направлен в суд для рассмотрения.