На Ямале задержали обвиняемого в присвоении 400 миллионов рублей из бюджета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ задержали в Ямало-Ненецком автономном округе обвиняемого в присвоении и растрате более 400 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально значимых объектов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"Установлено, что злоумышленник, являясь должностным лицом, в период времени 2014-2015 годов похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госконтрактов на строительно-монтажные работы социально значимых объектов. В результате данных противоправных действий бюджету округа нанесен ущерб в размере более 400 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы, подтверждающие указанные факты. В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по статье УК РФ "Присвоение и растрата", объединенные в одно производство, а также дело в связи со злоупотреблением полномочиями. В ведомстве также пояснили, что он находится под стражей.

По сведениям окружного информагентства "Север-Пресс", обвиняемым является бывший директор регионального Фонда жилищного строительства Виктор Калашников, занимавший этот пост с 2014 по 2016 годы. Как утверждает СМИ, узнав об интересе к себе со стороны правоохранительных органов, он имитировал сердечный приступ, из-за чего оказался в больнице, откуда пытался сбежать в Казахстан. Журналисты отмечают, что на границе его поймали с большой суммой наличных денег.