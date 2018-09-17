В Воронежской области четверых полицейских взяли под стражу

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Суд арестовал четырех сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве 37-летнего жителя Воронежской области, который числился пропавшим без вести, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управление СК РФ.

О безвестном исчезновении 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района стало известно в середине мая. По данным поисковых организаций, он ушел из дома 7 мая, 6 июля поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж" на своей странице в соцсети сообщал, что найти мужчину не удалось.

В пятницу, 14 сентября, следствие сообщило о расследовании дела об убийстве по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо сотрудников полиции. Следствие возбудило еще одно уголовное дело — по статье "превышение должностных полномочий", уголовные дела объединены в одно производство.

"В отношении всех судом по нашему ходатайству избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем планируется предъявление обвинения", — говорится в сообщении представителя следственного управления.

По факту случившегося ГУМВД Воронежской области проводит служебную проверку.