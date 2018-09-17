СК проверит обстоятельства гибели ребенка под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 17 сен — РИА Новости. Следственные органы в Калининградской области проверяют обстоятельства гибели 2-летней девочки, которая, по предварительной версии следствия, задохнулась из-за задымления от печки в квартире в городе Советске, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Она сообщила, что по предварительным данным, днем родители ребенка затопили печь в квартире. Ребенок в это время спал в комнате, в которой находилась одна из боковых стен печки. Спустя некоторое время бабушка девочки почувствовала задымление в квартире, зашла в комнату, обнаружила ребенка на полу возле кровати без сознания. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в лечебном учреждении.

"Сообщение о смерти 2-летней девочки в городе Советске поступило в правоохранительные органы 15 сентября в вечернее время. Незамедлительно по данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, на место происшествия выехала следственная группа", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.