Экс-глава УФНС по Тамбовской области сбежала из-под домашнего ареста

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Приговоренная к 9 годам колонии за взятки экс-глава управления ФНС России по Тамбовской области объявлена в розыск, сообщает региональное УФСИН.

В отношении бывшего руководителя УФНС по Тамбовской области России Любови Круговой было возбуждено дело по статье "Получение взятки", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Экс-чиновница находилась под домашним арестом и носила электронный браслет. Суд 5 апреля приговорил ее к девяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 25 миллионов рублей и конфискацией автомобиля и другого имущества.

"Согласно приговору Моршанского районного суда Тамбовской области от 5 апреля 2018 года, мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения до вступления приговора суда в законную силу", — говорится в сообщении.

Приговор, как отмечает УФСИН, вступил в силу 22 июня, после чего, в соответствии с постановлением начальника уголовно-исполнительной инспекции, ношение электронного браслета Круговой было отменено, и осужденную сняли с учета.

"Ввиду отсутствия избранной меры пресечения сотрудники УФСИН не имели законных оснований к заключению осужденной под стражу и дальнейшего ее перемещения к месту отбывания назначенного судом наказания. Впоследствии осужденная К. уклонилась от отбывания наказания в виде лишения свободы", — информирует УФСИН.

По его данным, в настоящее время Кругова объявлена в розыск.

Как ранее сообщало следствие, Кругова, занимая различные руководящие должности в налоговых органах Тамбовской области, с 2006 по 2013 годы получала от руководства коммерческих организаций взятки за общее покровительство деятельности фирм и обеспечение попустительства по службе. По данным следствия, после взяток налоговые проверки или не проводились, или по их результатам размер сумм налогов и штрафов снижался. Всего Кругова получила два автомобиля (иномарку и отечественного производства), 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском районе с построенным на нем домом и гаражом. Также ей строили дом в Сосновском районе и трудоустроили фиктивно родственницу. В ходе расследования дела накладывался арест на счета Круговой, недвижимое имущество и транспортные средства. Сама экс-глава УФНС была уволена с должности приказом министра финансов РФ в связи "с утратой доверия". Как отмечал СК, Кругова вину не признавала ни в ходе предварительного расследования, ни в суде.