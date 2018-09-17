В Самаре завели дело после смерти женщины в больнице

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пожилой женщины в самарской больнице во время процедуры, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.

По данным следствия, 8 августа 2018 года 65-летняя женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Самары для проведения фиброколонскопии. Во время процедуры пациентка скончалась.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти другому человеку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.