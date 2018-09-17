В Кургане нетрезвый мужчина набросился с топором на полицейских

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нетрезвый мужчина набросился с топором на полицейских на вокзале в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

"Мужчину доставили в отдел полиции за появление в общественном месте в пьяном виде. Но при составлении протокола он неожиданно вытащил из рюкзака топор и замахнулся им в сторону полицейского. Нападавшего обезоружили привлеченные в качестве понятых работники охранного предприятия", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

В сообщении поясняется, что инцидент произошел на вокзале Кургана.