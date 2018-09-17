Балух в СИЗО нарушал режим содержания под стражей

САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости. Жалобы о грубом отношении к украинскому активисту Владимиру Балуху в учреждении ФСИН России не подтвердились, однако он нарушал условия содержания под стражей, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Балух приговорен в РФ к 3,5 годам лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

"Были жалобы, что в отношении него допускалось грубое отношение, но я лично перепроверила в том числе видеозаписи в отношении Балуха. К нему не применялись незаконные, противоправные и просто безнравственные действия. Каждый шаг его зафиксирован", — сказала Москалькова.

Она отметила, что сам Балух нарушает режим содержания под стражей. "Он в свою очередь допускает нарушения условий содержания под стражей: пытался сломать дверь, вел себя очень грубо и вызывающе по отношению к сотрудникам УФСИН, и это зафиксировано на видео. Понимаете, человек в этих условиях должен подчиняться правилам внутреннего распорядка", — заявила омбудсмен.

Она добавила, что обратилась в органы ФСИН с просьбой дать разрешение на посещение Балуха украинским омбудсменом. "Я обратилась в органы ФСИН с просьбой удовлетворить ходатайство о посещении, это их компетенция", — уточнила она.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что договорилась с Москальковой о взаимном посещении заключенных Владимира Балуха и Кирилла Вышинского.

Заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, продолжалось два дня. Оно началось днем 5 сентября, однако было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест журналиста — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.