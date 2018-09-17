Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы Владимиру Бессонову

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, заочно осужденному к трем годам колонии общего режима за избиение полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Мы подали апелляционную жалобу, в которой просим оправдать Бессонова", — сказал адвокат.

После начала процесса еще три года назад Бессонов исчез и с тех пор в суде ни разу не появлялся. Он объявлен в розыск.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел семь лет назад: по версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом.

Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы.

Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

Уголовное дело было передано в Кировский районный суд еще в 2015 году, из-за неявок подсудимого суд вскоре изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на заочный арест и объявил его в розыск.

Производство по делу было приостановлено, а в начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно.