ПЕРМЬ, 17 сен — РИА Новости. Красновишерский городской суд признал виновным 59-летнего мужчину, построившего колодец, куда случайно упал пятилетний мальчик и погиб, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
Днем 17 июня 2018 года, гуляя по улице, пятилетний мальчик наступил на один из листов железа, прикрывающих смотровое окно, и угодил в колодец. В результате падения ребенок погиб.
"Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему жителю города Красновишерска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ. В пользу матери погибшего мальчика с осужденного взыскано 500 тысяч рублей.