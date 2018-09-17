В Челябинской области участковый погиб на рабочем месте

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен — РИА Новости. Участковый уполномоченный отдела полиции города Троицк Челябинской области погиб на рабочем месте, проводится проверка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что участковый уполномоченный полиции служил в межмуниципальном отделе МВД России "Троицкий".

Как сообщается на страничке в соцсети "ВКонтакте" под названием "Омбудсмен полиции", инцидент произошел в воскресенье утром. Участковый пришел в отдел, вооружился, побывал на двух выезда, после чего вернулся в кабинет, где и раздался выстрел. В соцсетях уточняется, что погибшему было 27 лет, в мае этого года он перевелся из ППС в участковые уполномоченные полиции, у него остались жена и двое детей.