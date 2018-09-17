Ростовчанин соорудил виноградник из украденных с улиц дорожных знаков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Мартыновского района Ростовской области, который, по их данным, крал с улиц дорожные знаки, чтобы соорудить у себя виноградник и изгородь, сообщает ГУМВД России по области.

По информации ведомства, в полицию обратился директор одной из служб по обслуживанию дорог с заявление о краже семи дорожных знаков, находившихся на автодороге регионального значения в районе слободы Большая Мартыновка. По подозрению в преступлении правоохранители задержали ранее судимого по аналогичной статье 35-летнего местного жителя.

"Подозреваемый пояснил, что в темное время суток похищал дорожные стойки возле дорог в районе слободы Большая Мартыновка для своих нужд. Из украденного он соорудил виноградник и изгородь для домашнего хозяйства, при этом не отклеил светоотражающие наклейки", — говорится в информации.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.