Лечившихся от серозного менингита жителей Сахалина готовят к выписке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сен – РИА Новости. Проходивших лечение в больнице от серозного менингита жителей Южно-Сахалинска готовят к выписке, сообщили в понедельник РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что с диагнозом "серозный менингит" были госпитализированы 50 детей и подростков от восьми месяцев до 16 лет. Они проходят лечение в инфекционном отделении Сахалинской областной детской больницы.

"У пациентов с нормальным течением болезни проводят пункции в качестве финальных анализов. Если они будут в норме, то пациентов начнут выписывать", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, срок в две недели, в течение которых необходимо было пройти лечение в стационаре, у многих подходит к концу.

"Новых случаев энтеровирусной инфекции в Южно-Сахалинске не зафиксировано", — добавили в региональном минздраве.