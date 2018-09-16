В Подмосковье женщина с дочерью на руках сорвались с высоты третьего этажа

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женщина со своей малолетней дочерью сорвались с высоты третьего этажа, спускаясь по простыне из окна квартиры в Орехово-Зуево Московской области, следствие проводит проверку, сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.
По предварительным данным, женщина с ребенком по связанным простыням пытались спуститься из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, на уровне третьего этажа они сорвались и упали.
Как сообщается, следствие проведет комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.