В Подмосковье женщина с дочерью на руках сорвались с высоты третьего этажа

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женщина со своей малолетней дочерью сорвались с высоты третьего этажа, спускаясь по простыне из окна квартиры в Орехово-Зуево Московской области, следствие проводит проверку, сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.

"Пятнадцатого сентября 2018 года в правоохранительные органы Орехово-Зуевского района поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставлены женщина и ее малолетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина с ребенком по связанным простыням пытались спуститься из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, на уровне третьего этажа они сорвались и упали.

Как сообщается, следствие проведет комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.