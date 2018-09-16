В Твери проверяют информацию о попытке похищения ребенка с детской площадки

БРЯНСК, 16 сен – РИА Новости. Следствие в Твери выясняет, действительно ли девушка с ножницами и скотчем в руках попыталась похитить с детской площадки семилетнюю девочку, чтобы увести ее в рощу и там принести ее в жертву, сообщает управление СК РФ по региону.

"Следователи СКР выясняют данные, изложенные в СМИ, о покушении на похищение ребенка, которого девушка хотела принести в жертву. Организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно публикации в СМИ, в конце августа вечером на территории одного из скверов Твери девушка, которой на вид 20 лет, пыталась похитить с детской площадки семилетнюю девочку. Мужчина, гулявший вместе с детьми, увидел, что девушка хочет увести ребенка с площадки, забил тревогу, и ее остановили.

"Как указано в СМИ, в беседе девушка призналась, что хочет отвезти девочку в рощу и принести ее в жертву. В подтверждение своих слов она показала ножницы, лейкопластырь и скотч", — говорится в сообщении.