ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. Тело второго из двух рыбаков, пропавших в результате опрокидывания лодки в бухте Большая Саранная в Авачинском заливе, обнаружено, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД России.

Ранее главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщало, что инцидент произошел в ночь на 14 сентября на расстоянии в 40 километров от Петропавловска-Камчатского. Позвонивший спасателям очевидец сообщил, что в бухте опрокинулась лодка с тремя рыбаками на борту. Одному из мужчин удалось выбраться на берег. Местоположение двух других было неизвестно. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Тело одного из пропавших рыбаков было обнаружено в пятницу, поиски второго продолжались в течение трех дней.

"Тело мужчины 1969 года было обнаружено на берегу бухты Большая Саранная", — рассказал представитель полиции.